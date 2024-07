Maestro Spock apresenta show em homenagem a Capiba no Clube do Choro

Maestro Spok se apresenta no Clube do Choro - (crédito: Sidarta/Divulgação)

Maestro Spok estará em Brasília, nesta sexta-feira (5/7) e no sábado (6/7), com o show Tributo ao Mestre, em homenagem a Capiba. O evento será no Clube do Choro, com ingressos a partir de R$ 50, às 20h30.

O Maestro considera o Clube do Choro como um patrimônio da música brasileira e criou uma relação próxima com o presidente Reco do Bandolim. "É uma relação de muito carinho, de muito amor, de muitas realizações, de muitos sonhos realizados. O público pode esperar muita verdade nas coisas que a gente faz e sempre fez. Um pouco de tudo que marca a minha vida dentro do universo carnavalesco, junino, do choro. É sempre muito emocionante tocar no Clube do Choro", ressalta Spok.

Brasília também tem um lugar especial na vida do pernambucano. "Minha relação com Brasília é a mais bela possível. É uma escola de música, e, desde que estive aqui, pela primeira vez, foi um divisor de águas na minha vida. Aprendo com muitos mestres, e sempre coisas novas", elogia o maestro.

Um dos maiores compositores de frevo do Brasil, Mestre Capiba é uma inspiração para Spok. Para o maestro, o Mestre traduz o espírito da principal música que ele realiza, da principal manifestação do carnaval. "Quando toco a música de Capiba, é como se eu me sentisse forte. Capiba me ajuda, é desses mestres que me ajudam a me sentir forte, que não me deixam com medo de nada. Então, estando perto de Capiba, tocando Capiba, falando de Capiba, eu estou protegido. Estou indo para o Clube do Choro com a proteção máxima", finaliza Spok.