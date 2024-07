Para quem não abre mão de ser vegano, um são joão feito sob medida

O Not dog é uma das opções do cardápio - (crédito: Vanessa Acioly)

A segunda edição do Arraiá vegano do restaurante Faz Bem retorna neste sábado (13/7) com um cardápio maior para atender a demanda do público. A partir das 16h, a 407 Norte estará em clima de festa julina. As comidas típicas serão adaptadas em uma deliciosa versão sem derivados de animais.

Pastel, milho cozido, pamonha, caldo e baião de dois são algumas das opções oferecidas no cardápio. O famoso not dog, um cachorro-quente com salsicha feita de plantas, também estará presente. As sobremesas incluem cookie, bolos e canjica, todas veganas e saudáveis.

Carol Bernardes, uma das proprietárias da casa, planejou para oferecer uma maior quantidade de comida após a primeira edição ter esgotado antes do horário previsto. Ela antecipa que a decoração será composta de bandeirinhas e balões de São João, além de todos os colaboradores se vestirem a caráter.

"Nosso público é formado por pessoas que procuram comida de alta qualidade e se preocupam com a escolha de ingredientes, evitando ultraprocessados, transgênicos e componentes de origem animal", afirma.

A proprietária ressalta que todos os resíduos são descartados corretamente para promover a sustentabilidade. Em parceria com diversas empresas de reciclagem e despojo, a separação e o destino final do lixo são planejados.





Serviço:

Arraiá vegano

No sábado (13/7), a partir das 16h, na Casa vegana Faz Bem (CLN 407, bloco E, loja 59)