Após sucesso, ‘Rock para crianças’ terá sessões extras no CCBB

Após a estreia de sucesso da turnê O palco encantado do rock no Brasil - Rock para crianças, o espetáculo anuncia duas sessões extras no sábado (13/7) e no domingo (14/7), às 19h, além das apresentações já marcadas para os mesmos dias às 16h. Os ingressos das primeiras sessões em Brasília esgotaram rapidamente e o grupo de seis artistas promete mais diversão.

A peça infantil musical é uma interpretação cênica com os principais trechos das canções de maior sucesso do rock nacional. O grupo interpreta artistas como Roberto e Erasmo Carlos, Mutantes, Secos e Molhados, Legião Urbana, Titãs, Charlie Brown Jr., O Rappa e Pitty, entre muitos outros que fizeram história. As coreografias são típicas do gênero e promovem uma viagem desde a década dos anos 1950 até os tempos atuais.

Os diálogos em forma de dramaturgia do sexteto, além de banda ao vivo, encantam e divertem crianças e adultos. A interpretação dos principais personagens do rock and roll brasileiro acompanham projeções virtuais mapeadas através de painéis em LED. O elenco conta com Amara Hartmann como Mel, Eduardo Barbo como Samuca, Fernanda Abi como Tatá, Jardel Sodré como Guga, Nany Assis como Manu e Victor Hugo como Vini.





Serviço

Rock para Crianças - O palco encantado do rock no Brasil

No sábado (13/7) e no domingo (14/7), às 16h e 19h, no CCBB Brasília (SCES, Trecho 2). Ingressos a partir de R$15 no site https://ingressos.ccbb.com.br/teatro-espetaculo-o-palco-encantado-do-rock-no-brasil-rock-para-criancas__1801