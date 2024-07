Festival Circuito de Quadrilhas movimenta o DF neste fim de semana

O Festival Circuito de Quadrilhas movimenta as regiões administrativas do DF neste fim semana, de sábado (13/7) a domingo (14/7). O evento tem quatro etapas, a primeira foi realizada em junho na cidade de Ceilândia, a última e quarta etapa tem seu encerramento em 28 de julho, também em Ceilândia. Agora, na 3ª etapa, que começou no dia 5, o Circuito de Quadrilhas promove apresentações neste final de semana, amanhã e domingo, no Paranoá, no estacionamento da administração regional, na praça central.

Além da competição, o público brasiliense pode desfrutar de atrações musicais e uma variedade de comidas típicas. O projeto existe desde 2000 e está há 24 anos promovendo espetáculos juninos e oferecendo oportunidade e reconhecimento a diversos grupos de quadrilha de Brasília e Entorno. O evento movimenta 3.500 pessoas para se apresentarem na arena com um investimento de sete milhões. O Circuito de Quadrilhas é uma promoção da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, em colaboração com a Organização da Sociedade Civil.

*Estagiários sob supervisão de Severino Francisco