Dori Caymmi sobre ao palco com show para comemorar o nascimento do pai

Dori Caymmi se apresenta no Clube do Choro - (crédito: Myriam Vilas Boas)

Dori Caymmi comemora os 110 anos de nascimento de Dorival Caymmi em show no Complexo Cultural do Choro. Acompanhado do violão, o músico sobe aos palcos do Clube do Choro nesta sexta-feira (12/7) e no sábado (13/7), a partir das 20h30, para revisitar canções que compôs em parceria com Paulo César Pinheiro, Nelson Motta e Chico Buarque, além de cantar grandes sucessos da carreira do pai. Morto em 2018, Dorival Caymmi foi um dos maiores cantores, compositores e instrumentistas brasileiros.

Recentemente, Dori lançou o vigésimo disco da carreira, Prosa e papo. Com oito canções inéditas, o álbum do carioca é uma homenagem ao Rio de Janeiro e a Dorival, inspirado pelas memórias que o músico guarda da cidade e do pai.