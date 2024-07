A festa Emopalooza no Calaf terá sua última edição em formato de arraial

Festa Drop it like it' hot comemora 10 anos - (crédito: Reprodução Instagram/ @dropitlikeitshot)

A despedida da Emopalooza no Calaf será amanhã. A última edição da festa que reúne pop punk, emocore e rock anos 2000 é feita em formato de arraiá, com comidas típicas e atividades como correio elegante, touro mecânico e máquina de boxe. O festejo conta com dois palcos: Emopalooza e A Solidão me fez rockeira.



O Arraiá Emopalooza marca a despedida da icônica festa Emopalooza, que é realizada no Calaf: "Há oito anos produzimos a Emopalooza no Calaf e com o fechamento da casa, essa edição marca a nossa homenagem ao Calaf, seus funcionários e nossos clientes que nos acompanharam nesses quase dez anos!", acrescenta Patrícia Gontijo, produtora e organizadora do evento.

Com cardápio de comidas típicas, entre as opções juninas estão: espetinho, galinhada, quentão, pastel e canjica. O palco emopalooza reúne os maiores hits das bandas My Chemical Romance, Avril Lavigne, blink 182, Pitty, Tokio Hotel e Charlie Brown Jr. A pista Solidão me fez rockeira traz as icônicas canções de Lana Del Rey, Tame Impala, Tove Lo e Bon Jovi.

Batidas inesquecíveis

A festa Drop it like it´s hot comemora 10 anos ao lado do Baile Loco, no Externa. O evento vai reunir o melhor do trap, funk, hip hop e bass music. Com duas pistas, a produção do evento promete uma noite histórica, repleta de nostalgias para o público presente. Idealizado pelo DJ Hugo Drop, o evento já ocupou diversas casas em Brasília, desde de porões até estádio. Os 10 anos de festa serão comemorados no Externa, casa que sedia o Baile Loco, evento com a mesma proposta de Drop it like it´s hot. Foram liberadas 700 cortesias, que já se esgotaram.

Ritmo e Luz

Para apreciar as melhores vistas de Brasília, o Iate Clube apresenta Corona Sunset Spots. Ao som de Chicco Aquino e Rafa Monte Rosa, o público poderá apreciar o pôr do sol à beira lago. O evento é uma parceria com a Corona tem o slogan 'A vida é aqui fora'. Foram selecionados seis bares em pontos estratégicos e o repertório inclui house music e um show de voz e violão do cantor Rafa Monte Rosa. Chegue cedo para garantir o welcome Corona!

SERVIÇO

ARRAIÁ: EMOPALOOZA SOLIDÃO ME FEZ ROCKEIRA

Sábado (20/7), a partir das 22h, no Calaf (SBS Quadra 02 BL Q Lojas 5/6). Ingressos a partir de R$30 na plataforma ShotGun.

CORONA SUNSET SPOTS

Sábado (20/7), das 15h às 20h, no Cota Mil Iate Clube (SCES trecho 2 conjunto 26/27). Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

DROP IT LIKE IT'S HOT vs BAILE LOCO

Sábado (20/7), a partir das 22h30, no Externa Club. Ingressos a partir de R$30 na plataforma Sympla.