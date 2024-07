Feira Expovitis Brasil 2024 dá destaque à produção nacional de vinhos

Aos que desejam mergulhar de cabeça no universo dos vinhos, a Expovitis Brasil 2024 é a pedida certa do fim de semana. Com palestras que abordam desde o manejo de podas até a relação entre a bebida e o turismo, além de visitas a vinhedos e vinícolas locais, a feira promete três dias de imersão na ciência da enologia. Muito mais que apenas uma feira de vinho, o evento também conta com apresentações musicais na programação, proporcionando aos visitantes uma experiência sensorial. Os ingressos, que variam entre R$ 95, para um dia de evento, e R$ 210, para os três dias, contemplam toda a programação e a degustação de vinhos de 70 vinícolas.

Em um período de crescimento do consumo do vinho nacional, o evento busca valorizar e ressaltar a qualidade das produções brasileiras. "O intuito da feira é valorizar o vinho nacional junto ao brasileiro, ao mercado nacional e também para fora do Brasil. É para ser um representante e um expoente do vinho nacional, valorizando todos os terroirs do Brasil e mostrando, de fato, o que é o vinho brasileiro hoje, que poucos conhecem", explica o sommelier Ronaldo Cirilo Triacca, também presidente da Expovitis. "Queremos acabar com essa má impressão de que o vinho nacional ou é caro ou não tem qualidade. Nenhuma das duas afirmações são verdadeiras", garante Ronaldo.

O próprio Distrito Federal é destaque na rota dos vinhos. Devido à variação de temperaturas durante o período do inverno, as regiões do DF têm se tornado propícias para o cultivo de uvas viníferas, utilizadas na produção do vinho do Cerrado. "Nós, agora, estamos produzindo vinhos finos. É um novo terroir com muito potencial e são vinhos de inverno. A maturação da uva é no verão, quase que na totalidade das regiões tradicionais do mundo do vinho. Aqui em Brasília, utilizando a tecnologia dupla poda, ou poda invertida, a gente consegue produzir no inverno", detalha o presidente da feira.

"Como o nosso inverno é bem peculiar, por ser ameno, com muita luz e grandes amplitudes térmicas, somados a uma altitude que propicia uvas de excelente qualidade, ele resulta em vinhos em taça muito complexos, elegantes, aromáticos e com boa acidez", aponta. Segundo a Emater-DF, em 2023, 2,7 mil toneladas de uvas foram produzidas em 94 hectares distribuídos entre as regiões do DF (abrangendo os núcleos rurais do PAD-DF e Jardim), Planaltina, Sobradinho e Brazlândia.

Boa trilha sonora

Na Expovitis, o fim de semana regado a vinho contará, também, com uma trilha sonora especial. Na noite de hoje, o cantor e compositor Zeca Baleiro abre a série de shows do fim de semana, passeando por grandes sucessos da carreira, como Telegrama e Lenha. Amanhã, a banda 14 Bis promete entregar um show nostálgico ao público. A dupla gaúcha Kleiton e Kledir, por sua vez, será responsável pelo encerramento da feira, no domingo.