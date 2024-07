Excelente opção para o inverno, o risoto é um clássico que não sai de moda

O inverno é sinônimo de acolhimento, abraço, comida saborosa e bom vinho, características que também remetem a um dos pratos preferidos dos brasileiros. Original da Itália, o risoto se popularizou no Brasil e virou a principal pedida durante o período de inverno. Seja acompanhada por um delicioso corte de carne ou em receita vegetariana, a iguaria europeia faz sucesso nos almoços em família ou jantares românticos do fim de semana.

Para o chef Matheus Grilo, responsável pela cozinha do Timo Cantina, comer risoto no inverno é uma experiência gastronômica. "O ato de comer risoto gera uma memória afetiva, porque nós geralmente estamos acompanhados, ou em um dia especial. Nesse período de frio, é normal buscarmos pratos mais aconchegantes, que possam ser compartilhados, e o risoto é uma dessas opções", defende o chef.

Ariane Reis, proprietária do Bistrô Maison, aponta o arroz como o grande chamativo do prato. "O brasileiro tem o arroz como um dos principais alimentos das suas refeições. Temos pratos típicos de várias regiões, como o arroz carreteiro, oriundo do sul, a galinhada típica do Goiás", lista. "No risoto, os tipos de arroz utilizados, como o arbóreo, carnaroli, vialone, trazem cremosidade aos pratos, sem deixá-los grudados e sem a adição de cremes", explica a proprietária.

"A versatilidade do risoto que é elaborado, desde pratos veganos aos acompanhados por diversas proteínas, fez com que ele caísse no gosto dos brasileiros. Quem resiste a um delicioso risoto ao dente, bem cremoso e quentinho?", indaga Ariane.

Queridinha dos brasilienses, a receita italiana faz parte do menu da maioria dos restaurantes da cidade. Confira!

Delícias do mar

Braço direito da Doce Maison, doceria que adocica o dia a dia dos brasilienses desde 2011, o Bistrô Maison foi inaugurado em 2019 com o intuito de trazer um pedacinho de Paris para a capital federal, em uma nova aventura gastronômica. "É uma experiência completa, que abrange desde o café com amigos até um delicioso jantar a dois, passando pelos almoços de negócios e happy hours", conta a proprietária Ariane Reis.

Quando o assunto é risoto, não há dúvidas quanto à indicação da casa. "O nosso risoto de camarões (R$ 82) é, sem dúvida, um convite irrecusável para os amantes de frutos do mar", garante Ariane. "Sempre quando ia a restaurantes e pedia esse prato, surgia uma frustração. Normalmente, os camarões estavam apenas por cima do prato. Por aqui, quando pensamos no risoto de camarão, já falamos logo: 'O camarão não pode ser apenas item de decoração'", conta. A cozinha da casa é comandada pelo chef Toni Raniele.

Para uma boa harmonização, a sugestão fica por conta dos vinhos brancos, como o argentino Faro Torrontes (R$ 99), o chileno Casa Silva Santa Tierras Sauvignon Blanc (R$ 89) e o italiano Giacondi bianco Chardonnay (R$ 89).



Clássico europeu

Renomada pizzaria da cidade, a Dolce Far Niente vai muito além das delícias fermentadas que levam molho de tomate e queijo. No menu, a casa se aventura na abrangente versatilidade da culinária italiana, com foco nas massas frescas, todas produzidas artesanalmente.

Clássico do país europeu, o risoto, é claro, não fica de fora. O destaque fica por conta do risoto de tomatinhos confitados com tuile de parmesão e amêndoas (R$ 98,90), acompanhado por filé mignon gratinado com queijo brie. Para harmonizar, a sugestão é o malbec Bodega Santa Julia Gran Alambrado (R$ 189) para harmonização.

Sabor italiano

Dedicado à culinária italiana clássica, o Timo Cantina homenageia a gastronomia do país europeu desde o nome que carrega até as inúmeras influências presentes no menu da casa. “Timo significa tomilho em italiano, um ingrediente muito usado na culinária do país, e bastante presente em nossa cozinha. Versátil, aromático, fino e delicado, todas essas características formam o nosso estilo gastronômico”, detalha o chef Matheus Grilo. O restaurante busca levar o público brasiliense a uma autêntica experiência gastronômica por meio de releituras e de pratos autorais que combinam os sabores tradicionais da Itália com toques de inovação. Uma das principais opções do menu é o risoto à milanesa (R$ 89) — segundo o chef, a pedida ideal para o frio. O prato é feito com arroz carnaroli, queijo, manteiga, azeite e zafferano italiano, acompanhado por ragu de ossobuco e finalizado com pesto. A proteína é cozida no vinho à baixa temperatura durante 12h em um mirepoix com cebola, cenoura, aipo, ervas e sálvia. Após o cozimento, a carne é separada do osso e servida no molho feito dessa marinada. Para além das opções do cardápio, o restaurante conta com uma carta de vinhos com mais de 70 opções. Para harmonizar com o risoto à milanesa, a Risoto à milanesa do Timo Cantina Faç Faç a su a su Faça sua reserva. a sua re a sua re a sua re a sua re a sua re a re a re ser ser ser ser ser ser ser ser serv serv serv serv serva. va. va. va. va. va. va. va. a. a. (61 (61 )9855 )9855 (61)98556-0123 sugestão é o Romanica Rosso (R$ 83), de uma das mais tradicionais regiões vinícolas da Itália, Montepulciano.