Julho chegou e o são-joão continua com as festas julinas do cerrado

A festa não para. Em julho, as celebrações juninas transformam-se em "julinas" e continuam agitando as noites brasilienses. No sábado (13/7), é a vez do Festival Julino comemorar o são- joão, no Parque da Cidade. Além de comidas típicas e quadrilhas, a 2ª edição do evento traz à capital as apresentações de Lenine, Lucy Alves e Trio Balançado, para show especial em homenagem a Luiz Gonzaga.

Pernambucano, Lenine compartilha a alegria de se apresentar em eventos juninos. "Eu tenho uma paixão profunda pelo São João. Essas festas juninas, para mim, são as mais representativas de todos os períodos que a gente passa. No São João, a gente tem a coisa da música muito característica e está associado à colheita, à fartura", pontua.

Em antecipação ao tributo do Trio Balançado a Luiz Gonzaga, o cantor, autodeclarado fã de São João, exalta a importância de relembrar um dos artistas mais importantes da música brasileira e responsável por clássicos juninos, como Pagode russo.

"Luiz Gonzaga tem que ser celebrado o ano inteiro, a toda hora. Ele praticamente inventou esse conceito que a gente vive de festa junina. Todas as músicas, os ritmos, as expressões partiram dele. Ele foi o primeiro, o porta-voz dessa parte do Nordeste do Brasil", defende. "Eu ainda vou fazer um projeto voltado para esse ambiente sonoro que é o são-joão", promete o músico.

Amanhã, Lenine sobe aos palcos acompanhado por um convidado especial — o filho Bruno Giorgio. "É muito bom subir no palco, no meio de uma catarse sonora, olhar para o lado e ver que é teu filho que está tocando com você. Bruno se tornou meu produtor musical e é meu parceiro em tudo que diz respeito à música", declara o artista. Nos últimos anos, Bruno foi responsável por produzir, mixar e masterizar os trabalhos do pai.

"Nesse show, porém, também vou contar com a presença de outra pessoa que está na minha vida há uns 30 anos, o baterista Pantico Rocha", complementa Lenine. "Portanto, nesse trio, a gente vai tocar um pouco de toda minha obra", adianta. O repertório da apresentação inclui sucessos como Hoje eu quero sair só e Simples assim.

A apresentação no festival marca o segundo show de Lenine na capital em menos de um semestre. O cantor se apresentou na cidade no fim de 2023. "Eu gosto muito de tocar em Brasília, principalmente pelo fato da cidade ser tão cosmopolita e representar todos os brasis. Tem um pouquinho de cada região desse país representado em Brasília", descreve.