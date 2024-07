Mahmundi traz o show Noites tropicais ao Inifnu neste domingo

Neste domingo (28/7), a Infinu recebe Mahmundi, cantora, compositora, produtora musical e instrumentista carioca. Diretamente da Zona Norte do Rio de Janeiro, a artista apresenta a turnê Noites Tropicais, show inédito com o álbum Amor Fati e remixes dos maiores sucessos da carreira. Mahmundi foi indicada ao Grammy Latino com o álbum Para dias ruins e produziu músicas de Ivete Sangalo, Sandra de Sá, Linn da Quebrada e Criolo.

Mahmundi tocou em Brasília, há um ano também na Infinu, em um formato mais intimista. "Eu estou muito animada para estar em Brasília. As pessoas são muito calorosas, o público é muito especial. Brasília tem uma cena de música muito incrível. Brasília tem o céu, tem uma magia e é sempre um prazer", comenta a cantora.

Com Gabriel Eubank na bateria e Pegê no baixo e na voz, Mahmundi irá apresentar um formato diferente da sua última visita na capital. "Será um formato mais eletrônico. Acho que eu estou voltando para as minhas raízes eletrônicas. Estou muito em paz com esse movimento e vai ser um show incrível porque a presença e a energia da galera faz muita diferença", finaliza Mahmundi.

