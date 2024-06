Infinu recebe shows de rock e influência nordestina neste domingo (23/6)

A Infinu recebe, neste domingo (23/6), a partir das 18h, o grupo Sr. Gonzales Serenata Orquestra. Criado pelos ex-integrantes da banda de rock Móveis Coloniais de Acaju, o conjunto traz diferentes estilos musicais com a essência dos bailes sessentistas de Brasília. No mesmo palco, a partir das 20h, o rapper Rapadura irá se apresentar.



Ao resgatar músicas antigas, a Serenata Orquestra revive a memória dos mais velhos e atrai os mais novos com uma novidade: "O desafio era criar um projeto que fosse intergeracional. Mas o que move (a iniciativa) é a participação da terceira idade ", confessa o vocalista André Gonzales. A ideia nasceu a partir da união entre as danças de salão da Seresta do Previ, um dos mais antigos bailes brasilienses, com batidas eletrônicas e referências musicais da antiga emissora Brasília Super Rádio FM. O que era para ser uma apresentação em 2015 no Clube dos Previdenciários se tornou um fenômeno na agenda cultural da capital federal.

Inspirado pelo ritmo nordestino e urbano, o músico Rapadura apresenta show com uma mixagem de hip hop, pegadas de jazz, funk, baião e forró. "Trago minhas referências musicais e poéticas, coisas que ouvi na infância e na adolescência", enfatiza ele sobre seu estilo de música singular e marcante. Com três álbuns lançados, o cantor e compositor foi indicado ao Grammy Latino de 2020.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco