Calaf se despede com roda de convidados afinados no compasso do samba

O evento Legado do Samba marca o encerramento das atividades do Calaf, neste sábado (27/7), no último sábado da casa, a partir das 20h. Foram convidados artistas do samba e do pagode local que já se apresentaram no Calaf, como Coisa Nossa, Amor Maior e 7 na Roda, Teresa Lopes, Gija Barbieri, Carol Nogueira, Fernanda Jacob, Cris Pereira e Kris Maciel.

O repertório da noite será recheado de samba raiz, pagode dos anos 1990 e muitos batuques atuais. Além das diversas apresentações, o evento contará a história do dono do Calaf e exaltará a casa que trouxe bastante alegria durante seus 34 anos de duração. Os artistas convidados receberão placas em forma de homenagem e reconhecimento pelos seus longos anos de trabalho no espaço.

Além do anfitrião, Samba da Tia Zélia, um dos destaques da noite será o grupo de samba Coisa Nossa, com 45 anos de samba e de pagode na cidade. O produtor e empresário do grupo, Kleiton Guimarães, demonstra bastante satisfação de ainda poder se apresentar na cidade. "Nós somos os pioneiros do samba e do pagode no DF. São quase 45 anos promovendo o samba e o pagode para a população brasiliense e pelo Brasil afora. Cada show é uma emoção diferente, a gente ama", conta Kleiton, ao Correio.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco