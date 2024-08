Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá trazem a Brasília o show V Estações

A turnê As V estações, de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, chega em Brasília neste sábado (3/8), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Além dos integrantes da formação original da Legião Urbana, André Frateschi está no vocal e na bateria junto de Mauro Berman (baixo e teclado), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão) e Pedro Augusto (teclados). O show celebra os álbuns As Quatro Estações e V, lançados em 1989 e 1991.

O projeto de realizar uma série de shows para celebrar os álbuns de estúdio do Legião Urbana teve início em 2015, na passagem dos 30 anos do primeiro álbum da banda. Para Marcelo Bonfá, as músicas se mantêm vivas e continuam muito boas, em consonância com o tempo em que fizeram. Sobre o show, o baterista e vocalista comenta: "O público irá presenciar um show orgânico, vivo, feito em um tempo em que o objetivo era se entregar de corpo e alma para o que se fazia, sem bengalas".

A turnê está chegando ao fim e Dado Villa- Lobos ressalta o prazer de realizar o projeto. "Tem sido grandioso. Uma recepção super calorosa a cada lugar que a gente vai, recompensando todo esse esforço. Foram muitos ensaios, selecionar o repertório e toda a cenografia, são mais de 20 pessoas trabalhando com a gente a cada fim de semana. Estamos chegando a Brasília para finalizar essa nossa passagem das cinco estações."