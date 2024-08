Maíra Guedes faz show no Eye Patch Panda nesta sexta (9/8)

Maíra Guedes se apresenta, nesta sexta-feira (9/8), no palco do Eye Patch Panda, às 21h30. Nascida em Curitiba, mas criada em Brasília, a cantora está lançando o single Força bruta, e promete uma noite de releituras e músicas autorais para agradar o público.

O show terá exibição do single Força bruta pela primeira vez. Força bruta surgiu com um riff de Hermes Reis, guitarrista de Brasília, e Maíra compôs em cima da melodia, buscando uma música potente, diferente do que costumava fazer. "É até um pouco autobiográfica, porque eu sou vista como muito doce, muito calma. Mas eu também tenho uma profundidade interna, uma força interna que eu demonstro de outras maneiras. Você pode ser doce, você pode lidar com os problemas e as questões da vida com doçura, sem se enrijecer e ainda ser forte", comenta Maíra.

A cantora fica feliz em constatar o crescimento da cena cultural do DF, com muitos projetos e festivais voltados para música brasiliense. "Eu sou apaixonada por Brasília. Saio daqui e vejo que não tem céu igual. Brasília sempre foi referência em música, principalmente no rock. Continua tendo muitos artistas talentosíssimos, inspiradores e eu tive a sorte de estar perto desses artistas, como Sunflower Jam e a galera do Surf Sessions", finaliza Maíra.