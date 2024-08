Feijoada com o samba terá participação de Dhi Ribeiro neste sábado

Neste sábado (10/8), a área externa do Complexo Cultural do Choro será palco do projeto Feijoada com samba em show de Dhi Ribeiro e banda. O projeto oferece espaço para criançada com parque e buffet.

Com apresentações ao vivo, Feijoada com Samba reúne talentos da cidade, em um ambiente coberto e familiar que reúne em média 400 pessoas. Dhi Ribeiro promete um repertório enérgico: "O show será um misto da nostalgia dos clássicos do samba, axé, música afro-brasileira", comenta a cantora.

"O Clube do Choro vem se tornando cada vez mais um polo da música brasileira. A feijoada é de melhor qualidade em preço acessível, em um ambiente tranquilo para a família", ressalta o diretor do Clube do Choro, Henrique Neto.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco