Novo projeto cultural de samba será realizado nesta quinta-feira (8/8)

Novo projeto cultural de samba do Anexo BZ, o Parada de Quinta será realizado nesta quinta-feira (8/8), no Anexo BZ, no SAAN, a partir das 18h. Além disso, no sábado (10/8), o Anexo BZ será palco de pagode apresentado pelo grupo Elas Que Toquem.

O Anexo BZ recebe, todas as quintas-feiras, o projeto de samba Parada de Quinta, em parceria com o grupo Pé no Chão. O Parada de Quinta é a roda de samba mais recente do DF e busca a valorização da cultura e dos artistas independentes de Brasília. “Queremos mostrar que a capital tem músicos de qualidade e que sabemos tocar um bom samba. Nosso repertório mostra isso. Não basta saber tocar, prezamos pela essência e comoção do público. Se conseguirmos isso, estamos no caminho certo”, conta o músico Guilherme Travassos, em nota.

O intuito do projeto Parada de Quinta é fortalecer o formato Roda de Samba de um jeito democrático, trazendo a música e a essência do samba raiz. O Parada de Quinta conta com o empreendedorismo de Daphinie Torquato e com os músicos do Pé no Chão, junção idealizada pelas jornalistas Ana Freire e Camila Costa.





Serviço

Parada de Quinta

esta quinta-feira (8/8), no Anexo BZ, no SAAN, a partir das 18h. Ingressos disponíveis no site. Evento restrito para menores de 18 anos.

Pagode com Elas Que Toquem

No sábado (10/8), no Anexo BZ, no SAAN, a partir das 21h. Ingressos disponíveis através do site. Evento restrito para menores de 18 anos.