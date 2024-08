Ricky Vallen faz show com repertório eclético e ousadia

Premiado cantor nacional e indicado ao Grammy Latino 2007, Ricky Vallen apresenta o espetáculo A voz mutante no palco do Centro de Convenções de Brasília, neste domingo (18/8). A partir das 20h, a Sala Planalto estará repleta de pop, jazz, MPB, sertanejo e rock em interpretações de músicas brasileiras e internacionais icônicas e composições autorais. O repertório do cantor inclui Chico Buarque, Gonzaguinha, Anitta e Alicia Keys, entre outros nomes.

Vencedor de diversos programas de concursos musicais na televisão desde criança, Vallen lançou o primeiro álbum em 2007 e ficou em segundo lugar entre os discos mais vendidos por meses, atrás apenas de Ivete Sangalo. A habilidade vocal, a ousadia e a atitude de Ricky o destaca entre os demais em um repertório eclético. Trilha sonora de novela da Globo, a faixa Vidro Fumê conquistou o primeiro lugar em várias rádios do país, o que rendeu mais temas de telenovelas para o artista.

Ricky antecipa que a energia do show é conduzida pelo público e a performance nasce espontaneamente no palco: "A plateia é o que motiva o show." Livre para cantar o que emociona a ele e aos fãs, o cantor argumenta não ter um estilo musical definido, mas sim transitar entre vários. Todo o trabalho premiado é fruto do amor de Ricky pela música: "Não me preparo, deixo fluir de forma genuína. Não engesso ou programo os sentimentos, eles acontecem a partir da música."

Em uma indústria competitiva e em constante mudança, a autenticidade de Ricky é um fator determinante de destaque. Com a certeza de que é único, ele afirma sempre seguir em frente sem dar importância para as críticas. "O que me motiva a continuar a explorar novas possibilidades musicais é o comprometimento e o amor. Eu nasci música e vou morrer música", diz o cantor.

