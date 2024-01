Ivete Sangalo está cada vez mais próxima de emplacar ‘Macetando’ na lista das músicas mais ouvidas do Brasil atualmente. A canção, que é uma colaboração com Ludmilla, foi lançada no final de dezembro de 2023, e é uma das apostas para o Carnaval deste ano.

Nesta sexta-feira (19), a faixa conquistou um novo pico no Spotify Brasil, e obteve mais de 388 mil reproduções no período das últimas 24 horas, na 56ª posição do charts, entre as 50 mais ouvidas na principal plataforma de streaming.

‘Macetando’, inclusive, já ultrapassou a marca de 5 milhões de reproduções desde o seu lançamento. Nas redes sociais, além da coreografia, as versões apresentadas nos shows de artistas de forró nos quatro cantos do país, e o espaço conquistado em programas da TV, e no TikTok, mostram o potencial da música para a folia de rua em 2024.

Nos últimos dias, Ivete Sangalo disponibilizou o vídeo oficial da canção no YouTube, e que foi gravado durante o seu icônico show no Maracanã, em celebração aos 30 anos de carreira – a marca, inclusive, terá uma grande turnê ao redor do Brasil nos próximos meses.

O post ‘Macetando’: Ivete Sangalo escala top 50 do Spotify Brasil com aposta do Carnaval foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.