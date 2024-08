Mulheres comandam a noite em festival que traz DJs da música eletrônica

O Clube de Engenharia recebe, neste sábado (17/8), o Festival Mulheres no Palco. Idealizado com o intuito de valorizar as mulheres que compõem a cena eletrônica, o evento terá as principais artistas da cena nacional. "Nós temos artistas mulheres excelentes, mas que são muito desvalorizadas, tudo começa pelo cachê", explica o idealizador do evento, Saulo França. "Queremos atrair o público que gosta de música eletrônica, mas não tem o costume de ir em festas pelo estigma que as festas carregam".

Dj Arunna abre o evento com um set de indie e melodic techno. e Mila Journée, DJ e produtora musical em ascensão no cenário eletrônico mundial, e Groove Delight, dão continuidade com um set de dance music. DJ Carola é a convidada especial. Ela debutou nos palcos da Tomorrowland e desembarca no festival com um set de house music. DJ Mary Klup também confirma presença, unindo performance e autenticidade, levando para a pista um pouco de house e techno. DJ Pricila Diaz encerra a noite com um set de tech house e deep tech. As vendas estão divididas entre pista e backstage, para aproximar o público das DJs que vão tocar na festa. Brasília será o ponto de partida do evento, que terá a próxima edição no Rio de Janeiro.

*Estagiária sob Supervisão de Severino Francisco