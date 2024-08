Zé Alexandre faz releituras e canções icônicas em show no Clube do Choro

Zé Alexandre no Clube do Choro - (crédito: Torin Zanette)

O Clube do Choro de Brasília recebe Zé Alexandre para um show de releituras de músicas icônicas. Nesta sexta-feira (23/8), Zé sobe no palco da casa com um repertório que inclui canções como Somebody to love, Natural Woman e Pétala, interpretações que conquistaram o público do Brasil no programa de competição musical.

Os destaques do cantor que renderam a premiação no time da Claudia Leitte são as técnicas vocais únicas e a presença de palco. Morador da capital desde criança, Zé se considera praticamente um brasiliense. Ele antecipa que o público pode esperar um show repleto de emoção e saudade: "As músicas impactantes que canto foram sugestões da minha mulher e meu filho. Todas elas falam de sentimentos."

Zé transita por diversos gêneros musicais, como a ópera, o teatro e a participação no musical Let it be — uma história de amor ao som dos Beatles, de Oswaldo Montenegro. Versátil e sentimental, o cantor afirma sempre ser um desafio interpretar as composições com maestria e emoção. "Canto sempre como se fosse a primeira vez. Eu me considero como se fosse uma criança em cada produção nova que faço", afirma.

