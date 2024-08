Oswaldo Montenegro se apresenta em Brasília no final de outubro

O músico fará um único show na capital federal no dia 26 de outubro, às 21h30 - (crédito: Divulgação / Esterline Goes)

Em comemoração aos 50 anos de carreira, Oswaldo Montenegro fará uma nova turnê passando por Brasília. O cantor se apresentará no dia 26 de outubro, no Centro de Convenções Ulysses, às 21h30. Os ingressos, que custam a partir de R$100, estão disponíveis para compra no site Bilheteria Digital.

Com imagens de sua vida projetadas em um telão, o músico vai tocar simultaneamente mais de um instrumento ao revezar entre os violões de 6 e de 12 cordas e o piano. Sucessos como Bandolins, A lista, Lua e flor e Intuição farão parte do repertório do espetáculo, que revelará a origem de algumas canções, expondo as inspirações do artista.

O show contará também com Madalena Salles, a flautista-irmã do Menestrel, e o multi-instrumentista Alexandre Meu Rei. Formado em Música pela UnB, Montenegro teve composições gravadas por grandes nomes como Ney Matogrosso, Gonzaguinha, Zé Ramalho, Alceu Valença e Belchior. Em cinco décadas no meio musical, o cantor gravou 45 álbuns e sete DVDs.