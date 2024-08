Quarta edição da festa Oppus traz os DJs Julio Cesar e Gil Santiago

A icônica festa Oppus retorna para mais uma edição: Oppus 4 apresenta os DJs Julio Cesar e Gil Santiago. Oppus 4 foi a lendária boate que fez sucesso nos anos 1990 em Taguatinga. A casa de festas atraiu o público amante de hits como eurodance, freestyle, techno, house, synth pop. O evento será realizado no Clube Portuguesa.

Julio Cesar foi um dos Djs residentes entre os anos 1989 e 1995 na Oppus, e trouxe o DJ Gil Santiago que, inicialmente, provia todo o sistema de som e luz, além de abrir e encerrar a pista de dança. Ambos os DJs têm história antiga na cena de Brasília, tocando em várias casas e rádios da cidade. Os dois se reuniram e decidiram reestruturar o evento completamente, levando-o para um espaço maior, que trouxesse mais comodidade, com uma estrutura de som, luz e telões de alta resolução para o público cativo. Foi aí que a festa passou a ser sediada no Clube Portuguesa em Taguatinga, como também no Clube dos Oficiais da PM no Lago Sul.

Na festa, o público dança os sucessos da discoteca dos anos 1970, matando saudade dos mais variados estilos que emplacaram a década de 1980, somado aos clássicos das pistas dos anos 1990. DJ Julio Cesar apresenta um repertório com clássicos dos anos 1990, como freestyle, new wave e eurodance. DJ Gil Santiago toca as vertentes mais importantes e dançantes dos anos 1970 e 1980.