Marcos Catarina canta Vander Lee em apresentação no Clube do Choro

Marcos Catarina homenageia o irmão no Clube do Choro - (crédito: Divulgação/Isa Fotos)

O Clube do Choro será palco do tributo realizado neste sábado (31/8), em homenagem ao cantor e compositor Vander Lee, por seu irmão Marcos Catarina, a partir das 20h. O repertório traz releituras de músicas célebres como Estrela, Pra ela passar, Onde Deus possa me ouvir, entre outros sucessos da música brasileira escritas por Vander Lee.

Em 5 de agosto fez oito anos que o artista, Vander Lee, morreu, aos 50 anos de idade. Suas músicas foram gravadas na voz de diversos artistas icônicos do cenário do MPB como Maria Bethânia, Gal Costa, Rita Benneditto, entre outros. Seu irmão, Marcos Catarina, também cantor e compositor mineiro, realizará uma homenagem ao irmão, na cidade, tocando clássicos, músicas em parceria com os dois artistas e suas canções autorais. Marcos presenciou todas as canções de Vander Lee serem construídas e evocará um pouco deste processo em seu show. "É um show bastante afetivo, em que eu conto as histórias de cada canção, como elas foram compostas", conta Marcos Catarina, ao Correio.

Por fazerem parte da cultura afro-brasileira, Marcos demonstra bastante respeito e apreço pelo legado e a ancestralidade de seu irmão, afirmando que Vander Lee está sempre com ele. O que Marcos espera e deseja passar para o público neste sábado são mensagens de amor e de paz. "Eu espero que o público sinta a presença de Vander Lee. Desejo passar para o público toda a grandeza da obra de Vander Lee. Quero que as pessoas saiam emocionadas, com uma mensagem de amor e paz porque a música para mim significa a cura, a elevação e a superação", revela Marcos Catarina.