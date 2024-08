Thiago Arancam faz homenagem aos três tenores em concerto neste sábado

Considerado um dos maiores intérpretes do país, o cantor Thiago Arancam se apresentará neste sábado (31/8), às 21h, no Centro de Convenções Ulysses. O show faz parte da turnê Tributo Três Tenores, que homenageia José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, trio responsável por divulgar a música clássica ao redor do mundo.

Com a cenografia assinada pelo artista plástico Jota Pe, o o show terá alguns sucessos internacionais como O sole mio, Nessun Dorma, Granada e Perhaps love. No espetáculo, Arancam relembra momentos marcantes da carreira e o sucesso do trio por meio de um repertório que busca reforçar como a música lírica pode alcançar diferentes espectadores e ganhar novos espaços.

"Os três tenores lotaram plateias interpretando composições de óperas clássicas mescladas com músicas mais populares, como canções interpretadas por Edith Piaf e Frank Sinatra. Eles (os tenores) trouxeram um novo olhar para a música erudita", destaca o cantor.

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco