Para saborear em casa: confira as boas opções de delivery no DF

Velho conhecido do brasiliense, o período de seca se mostra especialmente severo neste ano. Há mais de 100 dias, o DF tem oscilado entre estados de alerta amarelo e laranja devido à baixa umidade, e, nesta semana em específico, foi registrada uma piora significativa da qualidade do ar. Em situações como essas, há quem prefira ficar em casa no fim de semana, como uma medida preventiva para evitar a exposição a certos riscos. Há também os que, ainda assim, não abrem mão de uma boa refeição, e preferem ficar longe da cozinha. Para esse público, o delivery pode ser uma boa alternativa.

Seja por aplicativo ou telefone, os sistemas de entrega se popularizaram ainda mais após a pandemia, fazendo com que os restaurantes se adaptassem e aprimorassem o serviço. O delivery é capaz de facilitar o dia a dia do brasiliense, oferecendo praticidade e comodidade na hora de pedir comida. De hambúrgueres a pratos mais sofisticados, é possível desfrutar de uma refeição deliciosa com apenas alguns cliques, no conforto de casa.

Para Mariam Jadallah, do Mariam Comida Árabe, o segredo por trás de um bom sistema de entrega está na qualidade e na pontualidade. "É fundamental que a comida chegue ao cliente fresquinha e no tempo certo, mantendo o sabor e a apresentação", afirma a proprietária. "O brasiliense, ao pedir comida em casa, procura por conveniência sem abrir mão da qualidade. Eles querem sentir que estão tendo uma experiência autêntica, mesmo no conforto do lar", complementa.





Gastronomia afetiva

Com pés fincados no Brasil há mais de 40 anos, Mariam Jadallah decidiu dar início à história do Mariam Comida Árabe como uma forma de honrar as origens palestinas, trazendo um toque de autenticidade para a culinária árabe de Brasília. “Percebi que muitos restaurantes árabes não seguiam as receitas autênticas com as quais cresci. Depois de tantos elogios de amigos e familiares sobre a minha comida, decidi transformar essa paixão em um negócio de delivery sob encomenda”, conta a proprietária.

“No Mariam Comida Árabe, fazemos questão de entregar pratos que preservem o sabor e a autenticidade da nossa culinária, garantindo que cada pedido seja uma verdadeira viagem gastronômica ao Oriente Médio”, afirma.

Entre as opções do cardápio, Mariam recomenda o kebab de carne (R$ 40 — 5 unidades), também conhecido como kafta, uma das especialidades da casa. “Ele vai muito bem acompanhado de pão sírio e hummus, proporcionando uma experiência completa e autêntica da culinária árabe”, sugere a proprietária. As encomendas devem ser feitas com pelo menos um dia de antecedência.



Para além do sushi

Inaugurado como uma pequena loja de Águas Claras, em 2015, o Katsu Lamen hoje é sucesso na cidade, e conta com mais quatro lojas, espalhadas pelo Plano Piloto e Sudoeste. Mostrando que a culinária japonesa vai além dos sushis e sashimis, a casa é voltada exclusivamente para pratos quentes da gastronomia do Japão, principalmente os lamens.

Entre as opções presentes no menu, a mais popular é o butter lamen (de R$ 52 a R$ 62), que também está disponível no serviço de delivery da casa. O prato é feito com macarrão artesanal, caldo de tutano suíno com shoyu e manteiga, verduras salteadas, massa de peixe, sobrecoxa desossada e empanada, cebolinha e alga nori.

Proposta diferenciada

Criado em meio à pandemia, o Inforno D’Italia foi pensado como uma alternativa de expansão das marcas irmãs Cantucci Osteria e Grano & Oliva. O foco inicial da hamburgueria foi justamente o delivery, demanda latente para a época da inauguração, maio de 2020. Comandada pelo chef Rodrigo Melo, a casa fez sucesso pela proposta diferenciada — vender hambúrgueres de massa de fermentação natural de 48h assada em forno à lenha napoletano, assim como as pizzas.

Entre as opções do menu, uma das mais pedidas é a di magnus (R$ 49), blend angus 160g, massa 48h de fermentação, cheddar, aioli, cebola caramelizada e bacon. O hambúrguer é acompanhado por aioli de pesto e chips de mix de batatas.

Garantia de qualidade

Sucesso no Rio de Janeiro, o Gurumê, restaurante de gastronomia oriental contemporânea, abriu as portas da primeira unidade brasiliense em março. "Proporcionamos a experiência de um restaurante japonês singular, pensado detalhe por detalhe com muita paixão e cuidado em todos os nossos processos. No Gurumê, o cliente encontra um cardápio único e perfeito para todos os momentos", descreve o restaurateur Wilkys Ohara.

O principal foco do restaurante é a experiência do cliente. "Nosso canal próprio de pedidos foi desenvolvido e pensado na melhor navegação. Nosso cuidado e preocupação vai desde a experiência do pedido, embalagem, transporte do produto, logística e pós-venda com o feedback dos clientes. Estamos sempre pensando nas melhorias para poder proporcionar a melhor experiência possível", garante.

"Abraçamos também todos os lugares com nosso delivery e nossas embalagens, que mantêm a qualidade da comida por muito tempo", complementa Wilkys. Para a entrega, o Gurumê disponibiliza todos os pratos com assinatura da casa, como o pipoca de camarão (R$ 48), ussuzukuri de salmão (R$ 96), hot roll Gurumê (R$ 59) e ebiten Gurumê (R$ 59).

Combinados, como o Gurumê de 20 peças (R$ 145), e pratos quentes — risoto de camarão ao alho poró (R$ 85) e polvo grelhado ao pesto (R$ 105), por exemplo — também podem ser encontrados no delivery.

*Colaborou Mariana Reginato