Tico de Moraes e Isaac Cândido agitam Clube do Choro

Isaac Cândido interpreta sucessos de Fagner no Clube do Choro - (crédito: Divulgação/Clube do Choro de Brasília)

Tico de Moraes Trio e Isaac Cândido animam o palco do Clube do Choro neste final de semana. O especialista em jazz brasileiro Tico de Moraes fará show nesta sexta-feira (6/9) com o seu trio, a partir das 20h30 no Clube do Choro de Brasília. Amanhã, quem alegra o público brasiliense é Isaac Cândido, cantando os sucessos de Fagner, às 20h30.

Apresentando clássicos do jazz, o grupo Tico de Moraes Trio, formado pelo guitarrista Tico de Moraes e pelos músicos Misael Barros e Alexander Raichenok, oferecem um repertório cheio de músicas nacionais e internacionais icônicas do gênero. Frank Sinatra, Diana Krall, Emílio Santiago e Marisa Monte são alguns dos nomes que fazem parte da releitura apresentada pelo trio. Além das célebres canções, os artistas também apresentarão músicas autorais.

No sábado (7/9) quem comanda o Clube do Choro é o cantor Isaac Cândido. Isaac preparou uma apresentação cheia de arranjos em homenagem a um dos maiores nomes da música cearense, Fagner. O artista reúne neste espetáculo, as clássicas canções dos LP's de Raimundo Fagner, de 1973 a 1982. Fazem parte do repertório sucessos como Espumas ao Vento, Deslizes, Borbulhas de Amor e Canteiros. "Este é um projeto no qual eu vinha há mais de 20 anos querendo fazer, mas tinha muito medo porque você mexer na obra de Fagner requer muito cuidado. Então hoje, realizando esse show e vendo o retorno do público é bastante prazeroso", revela Isaac Cândido.