Confira opções agradáveis para comer ao ar livre em tempos de calor

A seca e o calor do inverno brasiliense incentivam os moradores da cidade a procurarem opções ao ar livre para aproveitarem os sábados e domingos. No Plano Piloto e ao redor do centro da capital do país, restaurantes oferecem ao público uma experiência gastronômica agradável em contato com a natureza, unindo boa comida com belas paisagens e um clima mais ameno. A brisa fresca e a luz natural, por exemplo, são ideais para proporcionar aos amantes da culinária uma refeição prazerosa nos dias mais quentes da estação.

Localizados na Asa Norte e na Vila Planalto, respectivamente, o Aflora Gastrobar e o Casarão são exemplos de restaurantes que aproximam pratos saborosos a ambientes agradáveis. "Queríamos que as pessoas pudessem sentir como se estivessem em uma cidade do interior, almoçando em meio às árvores e à natureza", descreve, por exemplo, o proprietário do Casarão, Adriano Teixeira. Outro atrativo dos estabelecimentos são as atrações musicais que realizam apresentações ao vivo aos sábados e domingos.

Entre as opções gastronômicas a céu aberto, os restaurantes à beira do Lago Paranoá também ganham destaque. "Eu acho que o brasiliense procura um pouco desse ar praiano que, na verdade, não vem da praia. Tudo à beira do lago remete um pouco a essa atmosfera de mar, frescor, vento, água", lista Thiago Paraíso, chef do Ouriço Farol. "A ausência do mar acaba nos fazendo fugir para opções próximas a isso, e acho que, no lago, a gente acaba se sentindo em um ambiente fora de Brasília", avalia.

Gostinho de mar

Capitaneado por Thiago Paraíso, a ideia do Ouriço Farol, loja irmã do Ouriço da 405 Sul, surgiu de um convite do Iate Clube ao cozinheiro para chefiar um restaurante na parte interna do local, que estava inoperante desde 2019. "É uma proposta linda. Tem uma varanda legal e uma parte de deck bem bacana virada para o lago e para a náutica deles. O espaço tem tudo a ver com frutos do mar, então funciona muito bem", defende Thiago.

Em meio às opções do menu, um dos principais destaques é o polvo espanhol (R$ 134), servido com batatas crocantes, tomate e minicebola salteados em azeite de alho e salsa de ervas e limão. As moquecas também chamam atenção no cardápio — são nove tipos servidos pela casa.

O cliente pode escolher entre banana (R$ 56), polvo (R$ 294 — 2 pessoas), camarões (R$ 185 — 2 pessoas), vieiras (R$ 319 — 2 pessoas), frutos do mar

(R$ 178 — 2 pessoas), camarões e peixe (R$ 178 — 2 pessoas), peixe e pirão

(R$ 159 — 2 pessoas), camarão com banana-da-terra (R$ 149 — 2 pessoas), peixe com banana-da-terra (R$ 109) e camarão com pirão (R$ 179 — 2 pessoas).

Delícias com toque vegano

Primeiro gastrobar vegano do Centro-Oeste, o Aflora tem como objetivo mostrar os variados sabores da comida feita à base de ingredientes frescos e naturais. Em ambiente ao ar livre, o restaurante conta com um menu composto por pratos surpreendentes e uma carta de drinques recheada de receitas autorais. "Embora não trabalhemos com insumos de origem animal, todos os nossos pratos são bem temperados e carregados de muito sabor", garante o proprietário Vitor Albuquerque.

Entre as opções do cardápio, Vitor destaca a entrada caravela (R$ 59,90 — 4 pessoas), feita com creme de burrata com molho pesto e tomate confitado. O prato é acompanhado por porção de torrada. Para harmonizar, a indicação fica por conta do drinque da casa jambu siciliano (R$ 34,90), caipirinha de cachaça de jambu com limão siciliano. Nos fins de semana, a casa recebe atrações musicais para shows ao vivo dos mais diversos ritmos.

Em contato com a natureza

Localizado na Vila Planalto, o Casarão da Vila abriu as portas há 15 anos, fruto de um sonho em família do proprietário Adriano Teixeira e da esposa, Alessandra. "Quando encontramos o espaço onde funciona o Casarão, a primeira coisa que pensamos foi em transformá-lo em um ambiente familiar e acolhedor", relata Adriano.

O restaurante funciona em formato de bufê e oferece ao público uma grande variedade de peixes e carnes. Segundo o proprietário, as opções mais populares são salmão assado, camarão alho e óleo, picanha grelhada e filé mignon ao molho gorgonzola. De segunda a sexta, o quilo sai por R$ 86,50, enquanto nos sábados, domingos e feriados, o valor é de R$ 91,90. Aos fins de semana, o restaurante também vira palco da música ao vivo, com shows de samba, chorinho e MPB.

Experiência completa

Às margens das águas do Paranoá, o Santé Lago foi inaugurado em 2018, com o intuito de proporcionar ao público brasiliense uma experiência de alta gastronomia aliada à uma das vistas mais privilegiadas da cidade.

Conhecida pelo menu inventivo, composto por opções sazonais, a casa tem como um dos principais destaques o prato crosta de pães especiais (R$ 98), filé-mignon em crosta de pães especiais ao molho de cranberry, servido com risoto de alho-poró e chips de inhame.

Para harmonizar, a sugestão é o vinho DV Catena Malbec (R$ 271) ou o drinque Cararrilho (R$ 42), feito à base de Licor 43, café, uísque e canela. "São bebidas fortes, que contrastam muito bem com o prato", avalia o proprietário Oswaldo Scafuto.

Destaque no Pontão

Inicialmente inaugurado como uma operação temporária para servir vinhos e petiscos no Pontão do Lago Sul, o Izzi Wine Garden rapidamente foi sucesso entre os amantes de gastronomia da cidade e tornou-se ponto fixo em um dos principais pontos turísticos da capital. "Adoramos quando ouvimos dos nossos clientes que ir ao Izzi é como viajar. Nossa ideia é justamente levá-los em uma experiência gostosa e leve", descreve a sócia Luiza Melo.

Para Luiza, uma das principais estrelas do menu é o nhoque com camarões (R$ 119), com fonduta de parmesão com limão e espinafre.



Para todos os gostos

Na Marina do Congresso, à beira do lago, o chef Juvêncio Fernandes Neto comanda o Parole Gastronomia, restaurante que varia de opções vegetarianas a diferentes cortes de carne, passando por peixes e frutos do mar.

No menu, o destaque fica por conta do robalo à moda Parole (R$ 80), feito com lascas de robalo, batatas, tomate grape, azeitonas pretas e alcaparras assadas com azeite, mix de ervas e manjericão fresco, acompanhado por arroz colorido com legumes crocantes. Segundo o chef, o prato harmoniza perfeitamente com o vinho branco Antawara Chardonnay (R$ 80).

Outra estrela do cardápio é o tradicional filé à parmegiana (R$ 110 — 2 pessoas), acompanhado pelo vinho tinto Cabriz Colheita (R$ 137).