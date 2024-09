Amanhã, show do grupo Benzadeus será gravado ao vivo no Brasólia

Por Arthur Monteiro*

A gravação do show Benzadeus ao vivo no Brasólia será feita amanhã e promete trabalhos inéditos do grupo. Os integrantes Magrão, Vinícius de Oliveira, Neném, Pedro das Sortes e Diego Pedigree contam, ao Correio, um pouco sobre as novidades do último projeto. “A aposta agora é na música Arzin no 16, que fala sobre a conquista, o amor e a balada. Todos adoram a música, foi tocar a primeira vez na escolha de repertório e todo mundo aprovou”, relata a banda, em nota.

O amor e as decepções fazem parte de várias composições no pagode e em várias outras produções artísticas. Os integrantes do Benzadeus contam o quanto eles trazem da vida pessoal para as letras e quanto é liberdade poética. “Benzadeus traz na sua essência um pagode mais alegre e festivo, por isso optamos em falar de amor, sofrimento e alegria tudo na mesma sintonia. Todos os artistas do Benza são compositores, algumas músicas são histórias fictícias e outras são baseadas em fatos reais”.

A experiência com a percussão e a presença constante em rodas de samba na capital deu ao Benzadeus fãs em todo o DF. Neste pacote estavam incluídos os integrantes da banda Menos é mais. Agenciados pela Bem Dito Produções, o Menos é Mais indicou o Benzadeus aos produtores deles.

“Com certeza o Menos é Mais é uma inspiração para o Benzadeus, além de sermos amigos desde antes dos meninos se tornarem esse fenômeno, eles também nos deram uma super oportunidade no início da nossa carreira, nos levando para viagens e também participaram do nosso primeiro DVD, o Benza embrasa. Bem, já temos uma música gravação com o Menos é mais, acho que outra música seria incrível tanto para nós, quanto para o público amante do pagode”, conta o grupo sobre a relação com o Menos é mais.

Serviço:

Gravação do show Benzadeus ao vivo

Amanhã, às 19h, no Brasólia(SGO Q 3 - Brasília, DF). Ingressos a partir de R$ 45 + taxa do Sympla.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira