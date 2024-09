Dia da Cachaça: restaurantes harmonizam a caipirinha com pratos diversos

Bebida originalmente brasileira, a cachaça é xodó nacional. Também conhecido como 'pinga', o destilado que conquistou a coquetelaria mundo afora e virou símbolo nacional é celebrado hoje. Versátil e poderosa, a bebida é o ingrediente chave das amadas caipirinhas, drinque a cara do Brasil — refrescante, barato e fácil de fazer. Com a celebração do Dia Nacional da Cachaça e a sexta-feira coincidindo, motivos não faltam para brindar.

Para Henrique Migras, sócio do Versão Brasileira, a caipirinha representa a essência tropical e descontraída do país. "É uma bebida que mistura simplicidade com frescor e sabor marcante, ideal para o clima tropical do país", descreve Migras. Apesar de a receita que leva limão ser a queridinha do público, frutas como morango, abacaxi e kiwi também se encaixam perfeitamente na mistura. "A versatilidade da caipirinha é um dos motivos de seu sucesso, permitindo inúmeras combinações e adaptações ao gosto de cada um", completa.

Gabriel Bla's, chef do Bla's Cozinha de Culturas, define a caipirinha como "sinônimo da cultura brasileira" e sugere opções ideais para harmonização com a bebida. "A caipirinha vai bem com opções como feijoada, torresmo à pururuca e frango a passarinho, por exemplo", lista. "Ela combina com qualquer tipo de comida gordurosa, porque ela lava a gordura. A acidez do limão limpa o paladar, então funciona muito bem", opina.

Jeitinho brasileiro

Há mais de uma década, o Versão Brasileira é um dos principais pontos da Asa Sul para quem busca beber uma cervejinha pós-expediente ou aproveitar o fim de semana com muita caipirinha (R$ 24) e música ao vivo. Segundo o sócio Henrique Migras, a proposta do local é "celebrar a cultura e a culinária brasileira em um ambiente descontraído e autêntico, além de acolhedor, que atrai tanto moradores locais, quanto turistas em busca de um bom momento".

Para acompanhar o drinque à base de cachaça, a casa sugere a feijoada

(R$ 54 — à vontade), servida às sextas e sábados, e a moqueca de camarão (R$ 132 — duas pessoas).

Experiência completa

Inspirado nas mais variadas vilas ao redor do mundo, o Vila Cinco busca aguçar os cinco sentidos do cliente, paladar, olfato, visão, audição e tato, em meio à uma jornada por sabores, aromas e paisagens. "Oferecemos uma cozinha com criações contemporâneas que harmonizam simplicidade e sabor, satisfazendo os paladares mais exigentes e variados", resume o sócio Rubens Dutra.

Para ele, a caipirinha (R$ 16,90) une os diversos sabores do Brasil, e, na casa, é melhor harmonizada com a linguiça recheada com provolone (R$ 69), acompanhada por cebola roxa e geleia de pimenta. No happy hour, o valor da bebida é R$ 9,90 e a entrada sai por R$ 49.

Fórmula perfeita

Originalmente criado para juntar dinheiro para o casamento do proprietário, Anderson Yotsumoto, a Confraria do Padim se tornou ponto de encontro em Taguatinga. "A ideia inicial era servir comida e bebida somente para os amigos, mas logo depois o bar viralizou na internet", lembra Anderson. Para ele, o grande diferencial da casa é "o resgate da comida de boteco simples, em ambiente descontraído e sem etiqueta".

Quando o assunto é caipirinha (R$ 18), o proprietário garante: "Ingredientes frescos, ácidos e tropicais casam de forma certeira com a cachaça e na fórmula da caipirinha". Entre as opções do menu, a sugestão é a harmonização entre o drinque brasileiro e o petisco disco de carne com queijo (R$ 12). "A acidez da bebida combina bem com as frituras que são tradicionais dos botequins", afirma Anderson.

Ponto de confraternização

Projeto de sete amigos, o Deboche abriu as portas na Asa Norte há três anos com o objetivo de se tornar um ponto de celebração da amizade. "Nos 20 e poucos anos, as pessoas vivem realidades diferentes, têm padrões de consumo diferentes e capacidades financeiras diferentes. O Deboche surge como uma opção de unir todos esses amigos, que podem estar em momentos de vida diferentes", explica o sócio Gabriel Corbal.

A céu aberto, o bar oferece ao público desde o tradicional litrão a cervejas artesanais, passando por drinques sem álcool e sucos, em um cardápio que conta com uma variedade de petiscos e sanduíches. "A "essência" do Deboche sempre foi servir todo mundo", destaca Corbal.

Entre as opções do menu que harmonizam bem com a caipirinha (R$ 23,95), o sócio indica o filé de tilápia com batata frita (R$ 59,90). "Nada combina melhor com caipirinha de limão do que um peixinho", sugere. Aos veganos, o ideal é o petisco bolinho da tia Lu (R$ 26,95), com quinoa, aveia e tomate seco. Acompanha molho de alho.

Sabor de todos os cantos

De portas abertas desde 2013, o Bla's Cozinha de Culturas começou como uma lanchonete que se transformou em bistrô e, finalmente, em restaurante. "Nós éramos muito criativos, mudávamos os cardápios, criávamos pratos novos. Aí a gente percebeu que sempre tivemos uma pegada internacional, e decidimos resumir o restaurante em uma cozinha internacional", conta o chef Gabriel Bla's.

Em setembro, no entanto, a tradicional combinação do mês da casa é em homenagem ao Brasil — trata-se da caipirinha de limão (R$ 9,90) com a panceta da casa (R$ 39,90). "É uma barriga de porco bem carnuda, sequinha e crocante, que combina perfeitamente com uma caipirinha de limão. É uma das minhas opções preferidas de comer, funciona muito bem", detalha o chef.