Expoabra oferece atrações sertanejas no Parque Granja do Torto

Voltada para o agronegócio, a feira Expoabra oferece uma rica exposição de bovinos e equídeos, além de venda de produtos orgânicos e de painéis sobre agricultura e as inovações no agronegócio. Para encerrar o evento, o Parque Granja do Torto vai bombar com diferentes shows gratuitos.

Nesta sexta-feira (6/9), além da exibição de motos e carros antigos, o local terá apresentações dos cantores Frejat e Rubinho Gabba. No sábado (7/9), após um festival de balões para a criançada, a dupla Thaeme & Thiago e a musicista Adriana Samartini serão as atrações musicais. No domingo (8/9), os duos Edson & Hudson e Wilian & Marlon irão fechar o evento, que espera receber 150 mil pessoas e movimentar R$ 6 milhões em negócios.

Para Thaeme, a associação entre o agronegócio e a música sertaneja é vista como uma maneira de celebrar a cultura do campo: "Acreditamos no poder da música em unir as pessoas, independentemente do contexto em que se encontram, e estamos entusiasmados em fazer parte deste evento significativo". Edson afirma que o sertanejo exalta a tradição agro no país. "Somos fiéis representantes desse movimento que significa tanto, não apenas culturalmente, mas economicamente", destaca.

Irmão e dupla com Edson, Hudson relata que ele e o parceiro musical chegaram ao gênero sertanejo por meio do circo, local onde artistas do estilo performavam na época. "Foi lá onde vimos grandes ídolos se apresentarem. O sertanejo é a nossa alma, a nossa verdade, a trilha sonora das nossas vidas. Muito mais do que uma causa específica, ele é um encontro, uma conexão", ressalta. O cantor explica que o sertanejo não era popular como é hoje em dia, mas sempre foi um tipo de música que expressava a voz do povo sofrido que, em meio às dificuldades, lutava para sobreviver.

Hudson finaliza com uma demonstração de afeto à capital federal: "Nós temos uma relação íntima e de muito amor com Brasília. Desde sempre é uma terra que nos acolhe com carinho. É sempre um show gostoso, com muita entrega do público. Para o artista, isso faz muita diferença".

