Festival Sai da Lata oferece shows gratuitos de jazz e soul

O festival Sai da Lata chega ao Paranoá e São Sebastião neste fim de semana com shows gratuitos de jazz e soul. Após apresentações no Cruzeiro e no Varjão, o evento trará as DJs Eletromanas, o rapper O'Hara Vitara e as bandas Passo Largo, Gaivota Naves, Her Jazz e Seu Preto.

Criada em 2009 pelo grupo NaLata, a iniciativa surgiu da falta de palcos para apresentação de artistas independentes do DF. As primeiras edições foram em uma casa de rock da capital, e depois, na Praça do Museu Nacional da República. Após oito anos de pausa, o festival retorna este ano no formato itinerante, percorrendo regiões administrativas com o objetivo de descentralizar a produção cultural de Brasília.

Fernanda Samarco destaca que "o projeto preza muito pela diversidade de estilos na curadoria".

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira