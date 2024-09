Festival Convida tem início neste domingo com banda de rock japonesa

O Festival Convida começa este domingo (22/9) com uma vasta lista de atrações que ocupa a Infinu semana à dentro. Porém, o início do evento tem um nome de peso: a banda Acid Mothers Temple, diretamente do Japão. Os roqueiros vêm para o Brasil pela segunda vez abriram o evento em grande estilo.

"Só há motivo para tocarmos que é as pessoas que estão por aí esperando a nossa música", conta o integrante Makoto Kawabata em entrevista ao Correio. "Onde quer que essas pessoas estejam, entendemos como dever ir para lá tocar", complementa o artista.

Kawabata lembra que a primeira passagem pelo Brasil os entusiasmou, mas que a relação com Brasil começa antes de a música chegar ao público. "Nos relacionamos de forma forte com o país, porque lançamos muitos trabalhos em selos independentes brasileiros", conta. "Nos sentimos honrados de ter a oportunidade tocar no Brasil mais uma vez", completa.

Com uma nova formação, Kawabata acredita que a banda está mais poderosa e que vai tocar da melhor forma que podem e sabem para o que classificou como: "Levar as pessoas, que pagaram para ver nosso show, para passear, pelo menos por um tempo".