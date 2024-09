Márcia Fu abre o jogo sobre volta à Record após pedir demissão do SBT

Em entrevista ao portal UOL, a apresentadora do ‘Fuzenda‘, novo quadro de humor do reality rural celebrou a oportunidade - (crédito: Reprodução/Record)





Márcia Fu está de volta em A Fazenda 16, na Record, quase um ano após ter sido consagrada como terceira colocada da edição de 2023. A ex-jogadora de vôlei, que pediu demissão recentemente do SBT, abriu o coração sobre a nova fase na carreira.

Em entrevista ao portal UOL, a apresentadora do ‘Fuzenda‘, novo quadro de humor do reality rural celebrou a oportunidade. "Nem podia sonhar com o que está acontecendo hoje. Com certeza, A Fazenda mudou a minha vida. Tudo na minha vida, hoje em dia, que mudou para melhor, eu devo à Fazenda e à Record", declarou.

"Estou muito feliz e sou grata a Deus por eu estar aqui, por essa nova chance. Estou com um quadro, eu estou com um [programa] com o Lucas Selfie. Nossa, gente, tem o celeiro da justiça e vou estar na ‘Hora do Faro’. Então, estou super contente mesmo", disse Márcia Fu, que fez um balanço sobre sua jornada icônica em A Fazenda.

"Tudo que eu fiz dentro de A ‘Fazenda’ foi de coração. Fiz porque eu estava com vontade. Eu não fiz pensando o que ia dar aqui fora", contou a ex-peoa. "Estou muito feliz! Acho que dá para todo mundo ver na minha cara, né? Falo brincando, sou brincalhona, mas eu acho que plantei e hoje estou colhendo. Estou muito feliz mesmo", vibrou a campeã olímpica.

