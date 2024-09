A Fazenda 16: Camila Moura chora por ser associada como ‘ex de Lucas Buda’

Na ocasião, a influenciadora digital foi questionada por Sascha sobre a possibilidade do ex-BBB estar no paiol - (crédito: Reprodução/PlayPlus - Instagram)





Camila Moura chamou atenção na noite desta última quarta-feira (18), ao ter falado sobre o ex-marido, Lucas Buda, durante conversa com colegas de confinamento em A Fazenda 16.

Na ocasião, a influenciadora digital foi questionada por Sascha sobre a possibilidade do ex-BBB estar no paiol. "Modéstia à parte, se ele [Buda] aceitou isso mesmo, é muito vacilo… Sabe por que eu acho que é vacilo? É tipo pisotear numa história que não tinha mais pra quê, sabe?", iniciou ela.

Camila Moura, por sua vez, apontou sua discordância sobre a chance de Lucas Buda participar de A Fazenda 16 após a polêmica que eles viveram durante e após sua saída do BBB 24. "Ele entrar aqui sabendo que eu estaria aqui, porque meu nome estava em todas as listas, é tripudiar um relacionamento que em muitos anos teve muita coisa bacana. É pegar tudo que a gente viveu, esses 16 anos, e tornar em pão e circo", disse.

A peoa, então, se emocionou ao afirmar que buscou entrar no reality rural para desvincular seu nome do ex-marido. "Eu tô aqui pra me desvencilhar da imagem dele. Ele vir pra cá é continuar dando pano pra manga", afirmou, entre lágrimas. "Estudei pra car****, minha mãe lutou pra car****, pra no final eu ser conhecida como ex de alguém. Não quero ser ex de alguém. Quero ser uma mulher f*** que foi capaz de se livrar de uma situação muito esdrúxula!", pontuou.

