Em alta na Globo, Cesar Tralli vira tema de festa de aniversário

Cesar Tralli, jornalista, é um dos nomes mais populares da Globo atualmente. Inclusive, chegou a ser tema de aniversário do garotinho Heitor, de apenas 5 anos. No registro, aparece a logo da GloboNews no bolo, além da foto do jornalista e da criança em uma placa, apontando que a criança também deseja seguir os passos do profissional.

Nos stories, o jornalista postou uma legenda fofa em homenagem ao garotinho. "Muito obrigado, Heitor! Feliz aniversário, papai do céu abençoe muito!".

Em alta na Globo no comando do Jornal Hoje, além de substituir inúmeras vezes William Bonner no comando do Jornal Nacional, recentemente, Tralli chocou os telespectadores ao relembrar o período que trabalhou no SBT. A lembrança foi na época que Silvio Santos morreu.

"Eu me lembro que meu primeiro emprego na televisão foi no SBT, em 1991. Fiquei um ano lá. O SBT era na Vila Guilherme, uma area bem urbana, totalmente diferente do que é o SBT hoje, era uma área que infelizmente alagava muito, e quando alagava o Silvio Santos mandava distribuir bote para poder entrar e sair da emissora de tanta água que inundava aquela região", comentou.

Observatório dos Famosos.