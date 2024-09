Cerrado Virtual tem como tema a preservação do bioma brasileiro

Neste sábado (21/9), às 21h, o Minas Tênis Clube sediará a segunda edição, em 2024, do Cerrado Virtual, que há 23 anos reúne grandes nomes da música nacional e local, em prol da conscientização e preservação do meio ambiente. Com o tema Salve o bioma Cerrado, o evento terá a participação de Hélio Bentes, Casaca e Vibração do Cerrado.

Em meio às queimadas atuais sofridas pelo Cerrado e à crise climática generalizada no país, Hélio Bentes acredita no potencial da música e da cultura como agentes de conscientização. "Quanto mais batermos na tecla da preservação, mais a causa será lembrada, abraçada e colocada em prática. Por isso, um festival de música consciente é tão importante em tempos de calamidade ambiental", conta o vocalista da banda Ponto de Equilíbrio.