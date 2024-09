Vanguarda de MG celebra Clube da Esquina no Centro de Convenções

Ícones da música popular brasileira, Lô Borges e Beto Guedes comemoram os 50 anos de carreira em uma apresentação conjunta. No sábado (28/9), o auditório Máster do Centro de Convenções Ulysses será palco do show 50 anos de música de Minas. A apresentação celebra a participação dos artistas no álbum Clube da Esquina e homenageia a música de Minas Gerais.

Considerado o melhor álbum de MPB de todos os tempos, Clube da Esquina destaca-se pela inovação, complexidade e beleza das composições. O marco musical consolidou Borges e Guedes como artistas de vanguarda. O show contempla os grandes sucessos dos respectivos artistas e culmina em um encontro entre os dois, quando ambos apresentam uma canção juntos.

Guedes descreve a evolução musical desde os tempos do Clube da Esquina até os dias atuais como extremamente positiva. Com o público que se renova todos os dias, as obras da dupla marcaram a história da música: "As composições passaram por várias gerações e estão vivas há cinquenta anos. Muitas delas ainda são exibidas diariamente por rádios em todo o país."

Lançado em 1972, o primeiro álbum do projeto de musicistas de Belo Horizonte contempla uma inovação na produção musical da época. "Estávamos simplesmente fazendo o que gostávamos sem nos preocupar com o que viria a ser um dia", afirma Guedes sobre o movimento do Clube. O reconhecimento do trabalho artístico é uma alegria para o artista: "Tenho muito orgulho de ter participado ativamente nesse álbum e ter ajudado a construir uma história tão importante da música brasileira."

A autenticidade do grupo musical é o aspecto que Guedes aponta como o maior diferencial do Clube da Esquina, que eternizou o Clube da esquina como revolucionário. "Estávamos fazendo música sem nos preocupar com rótulos, formas ou regras. São canções muito espontâneas. Não existem fórmulas. É deixar a criatividade tomar conta e fazer a sua música. Era todo mundo com muita vontade de dar o melhor pelo que mais amávamos, a música", emociona-se.

Amigos desde os 10 anos de idade, Guedes e Borges se conheceram graças ao interesse pela música e consolidaram uma parceria para a vida toda. Ambos seguiram a carreira musical individual, mas sempre se encontram nos palcos da vida. "Estar mais uma vez cantando num mesmo palco, após 50 anos, significa que continua dando certo a nossa música e a nossa amizade. As pessoas ainda se interessam pelo que construímos", argumenta Guedes.

Influenciado por diversas vertentes musicais, o artista ressalta que a principal inspiração é a própria vida. Os desafios não o desanimam, mas, sim, o incentivam a continuar. "No início, tudo era novidade, você estava descobrindo a vida, era diferente. Com o tempo, além de você estar sempre aprendendo e descobrindo algo novo, você já traz uma história e lembranças", declara. A MPB é, para Guedes, a linguagem do povo brasileiro. Mesmo com novos rótulos e vertentes, ela continua forte e influente.

