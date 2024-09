Tico de Moraes e Leandro Morais levam múltiplos ritmos ao Clube do Choro

Os eventos do final de semana no Clube do Choro levam o público em uma viagem sonora, com shows que prestam tributo aos ritmos mais diversos da música popular. Nesta sexta-feira (27/9), o show Cantavento reúne dois nomes da música brasiliense — Leonel Laterza e Tico de Moraes — e estreia um repertório que mistura jazz, pop e bossa nova. "Cantavento vem dessa imagem do cata-vento, simbolizando a liberdade e o movimento que traduz a escolha do repertório, dos arranjos e do encontro de duas vozes com timbres muito distintos", afirma Tico, ao Correio. Depois de muitos anos de admiração, os dois se juntaram em 2017, junto de Rogério Midlej, e fizeram o primeiro trabalho juntos, o Zingaro Trio. "O trabalho foi muito bem recebido e, ocasionalmente, eu fazia alguns shows com o Tico", conta Leonel. "Então, a gente pensou, poxa vida, vamos cantar o que a gente tem vontade de cantar? Vamos cantar o que a gente canta por aí, a gente sabe que as pessoas gostam".

No sábado (28/9), o compositor Leandro Morais apresenta show com o repertório do terceiro álbum de estúdio, Lago Negro, no Clube do Choro. O projeto tem suas raízes no mais íntimo do musicista, com composições que dialogam com os mais diversos estilos e temas, como a solidão e a morte. "Lago Negro é uma tentativa de transformar a dor em beleza." afirma Leandro. O álbum demorou dois anos para ser construído e passou por uma aprovação prévia do público. Sobre a importância deste álbum na vida e na carreira do artista, ele comenta: "Lago Negro é um álbum instrumental, gravado ao vivo e que nasce em um momento muito delicado de minha vida. Na verdade, se não fosse por esse álbum, não sei se teria forças para continuar no mistério da vida."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco