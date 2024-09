Turnê Pagode do Pericão celebra o samba na Concha Acústica, neste sábado

Péricles recebe Xanddy, Ferrugem e Israel & Rodolffo na gravação do DVD Pagode do Pericão - (crédito: Rodolfo Magalhães)

A Orla da Concha Acústica torna-se, neste sábado (21/9), a principal roda de samba da cidade. Ex-vocalista do Exaltasamba, o cantor Péricles desembarca na capital federal para a nova leva de shows da turnê Pagode do Pericão. O cantor promete revisitar grandes sucessos da carreira, com a participação especial dos pagodeiros Xanddy e Ferrugem e da dupla sertaneja Israel & Rodolffo. Releituras de demais nomes da música também fazem parte do repertório da apresentação.

"Vamos revisitar os bons tempos que estive no Exalta e também relembrar grandes sambas cantados originalmente por gente muito boa. Vou me atrever a fazer releituras e as pessoas poderão curtir versões legais de grandes grandes músicas na nossa voz", adianta Péricles sobre as três horas de show. Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Jorge Aragão e Arlindo Cruz são alguns dos artistas homenageados pelo cantor no Pagode do Pericão.

Terceira visita do músico à cidade em 2024, o show de amanhã será registrado em formato audiovisual. "Brasília tem uma particularidade que as pessoas me abraçam de uma maneira muito bonita, abraçam o nosso trabalho, acolhem a gente de uma forma muito prazerosa. Por isso, eu não posso jamais prescindir dessa energia, que me faz um bem imenso e faz com que eu queira seguir em frente. Brasília é especial no meu coração", declara.

Um dos maiores nomes do samba atual, Péricles enxerga a capital como grande expoente do gênero. "Eu sempre vi a cidade como polo do rock, do reggae, e agora do samba, que exporta tanta gente boa de vários segmentos e da música como um geral para todo o país", avalia o cantor. "O som que sai da capital encanta todos os brasileiros e não é à toa que eu estou pegando essa energia de Brasília para poder seguir em frente com esse projeto", acrescenta. Após o show de amanhã, o músico segue para mais 11 capitais nacionais.

Para o público da cidade, Péricles deixa as instruções finais do que é imprescindível em uma roda de samba: "Não pode faltar jamais gente alegre, principalmente na roda que a gente faz. Tem que ter a emoção do encontro, de rever os amigos. Isso não pode faltar. E também, claro, aquele pagodinho maneiro, que toca fundo no coração, e aquela cervejinha", ri.