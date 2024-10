Festa Cult 22 comemora 33 anos de rock na capital

Hoje, o programa de rock Cult 22 completa 33 anos de existência que celebram o estilo musical, a cultura e a música brasiliense. Para comemorar a trajetória de sucesso, amanhã, a partir das 22h, a Infinu Comunidade Criativa será tomada pelo som de oito DJs que prometem uma noite com o rock de todos os tempos.

A noite será uma grande celebração do programa, que vem sintonizando a população do Distrito Federal nas ondas do rock todas as sextas feiras de 21h às 23h na Rádio Cultura FM. No som, estarão os DJs Abelardo Mendes Jr, Bode Velho, Eliane América, Erika Meier, Marcos Pinheiro SCHWNCK e o dueto Telma & Selma.

Segundo Marcos Pinheiro, fundador do Cult 22, a escolha do local da festa, que também sediou a comemoração de 32 anos, se deu por uma admiração pela construção do legado da casa. "A gente vê a Infinu como um espaço muito bacana para essa abertura para música independente geral", declara. "A Infinu navega na contramão e privilegia preponderantemente o som autoral."

Apesar de tantos anos e mudanças no cenário musical e comunicacional, o programa mantém uma comunidade fiel e uma grande relevância na cena cultural do DF. "O nosso diferencial é manter a cena musical viva, de levar os artistas, bater um papo e fazer promoções dos eventos de rock em Brasília. Assim, você cria uma movimentação e um diferencial que vai além dos meros algoritmos de streamings. Temos pessoas vivas conversando, falando, trocando ideias, repercutindo", completa Marcos Pinheiro.

