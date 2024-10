Antônio Nóbrega homenageia Jacob do Bandolim no Clube do Choro

Antônio Nóbrega faz tributo a Jacob do Bandolim no Clube do Choro - (crédito: Silvia Machado/ Divulgação)

Antônio Nóbrega, ator, instrumentista e cantor pernambucano, estará no palco do Clube do Choro, prestando um tributo a Jacob do Bandolim, na sexta (4/10) e no sábado (5), a partir das 20h30. O show terá um repertório de choro, frevo e samba com a intensa musicalidade de Antônio.

"Sou um instrumentista, toco violino, bandolim e violão. Como se trata de um lugar que tem um rosto muito específico, preparei alguns choros para o evento, focado no Jacob do Bandolim, que é um instrumentista que eu adoro", comenta Antônio sobre a apresentação no Clube do Choro. O evento encerra o projeto de tributos à música popular, realizado no espaço com diversos músicos.

Antônio comenta que Brasília está entre as três cidades que mais tocou em sua vida, ao lado de Recife e São Paulo. " Acho que Brasília foi a primeira cidade que eu visitei para tocar, quando ainda integrava o Quinteto Armorial. A capital carrega esse significado maior para mim", destaca o instrumentista.

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco*