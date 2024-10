Festa Halloween da Serpente será nesta sexta-feira no Culto Bar

As celebrações do Dia das Bruxas no Brasil geralmente seguem o modelo do feriado norte-americano. No entanto, esta edição da festa Halloween da Serpente tem como objetivo ressignificar essa tradição. O evento ocorrerá nesta sexta-feira no Culto Bar e terá a participação de DJs, além da exibição de dois filmes nacionais de terror, dirigidos por Lucas Sá e George Pedrosa.

As narrativas que marcaram a infância de muitos brasileiros têm como pano de fundo a Floresta Amazônica, e, por isso, as atrações da noite no Culto Bar são todas originárias do Maranhão.

Ao Correio, o diretor maranhense Lucas Sá fala sobre os símbolos: "Tem muita coisa da vivência minha nos bairros em que morei na adolescência e infância; o guaraná Jesus, por exemplo, é um símbolo forte".

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco*