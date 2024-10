Em parceria com as produtoras LATINA! e Kromaki, a banda britânica Tindersticks se apresenta no Brasil pela primeira vez. O show único está marcado para dia 16 de abril de 2025, no Auditório Simón Bolívar, em São Paulo. Os ingressos, que custam a partir de R$ 180, já estão disponíveis para compra pelo site https://www.zig.tickets/eventos/tindersticks.

A turnê divulga seu mais novo álbum de estúdio Soft Tissue, lançado em setembro deste ano. O disco segue a fórmula clássica do Tindersticks e exibe a evolução musical do quinteto sem perder sua essência. Além do Brasil, o grupo passará pela Argentina, no dia 12 de abril, e pelo Chile, no dia 14 do mesmo mês.



Natural de Nottingham, Inglaterra, Tindersticks foi criada na década de 1990 pelo multi-instrumentista e cantor Stuart Staples, ao lado de Neil Fraser e David Boulter. A banda se destaca pelas composições complexas e delicadas, pela versatilidade de instrumentos e pela imersão sonora.