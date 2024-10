Post Malone é anunciado como headliner do VillaMix SP

Post Malone, cantor e compositor norte-americano, é confirmado como headliner no festival VillaMix SP. Com apresentação única marcada para 21 de dezembro, o artista divulga seu mais novo álbum de estúdio, F-1 Trillion, lançado em agosto deste ano. O line up completo ainda será divulgado.



Com sucessos como rockstar, Sunflower, Circles e Congratulations, Austin Richard Post — mais conhecido como Post Malone — é considerado um dos maiores artistas globais e influentes atualmente. O músico abrange em seus trabalhos diversos gêneros musicais — entre eles estão rap, pop e country — e acumula 25 prêmios no ramo, além de nove discos lançados. Seu mais recente trabalho, F-1 Trillion, foi lançado em 16 de agosto deste ano focado no country e reúne colaborações especiais com artistas de referência como Dolly Parton, Tim McGraw e Luke Combs.





O Villamix é um festival ligado à música sertaneja, estreado pela primeira vez em Goiânia, em 2011. Atualmente itinerante, o evento já passou por 20 cidades brasileiras e teve sua última edição cinco anos atrás, no Autódromo de Interlagos, com shows de Wesley Safadão, Alok e Jorge & Mateus. Neste ano, a festividade marca seu retorno na Neo Química Arena com o tema Villa Mix Country Edition.





Serviço

Festival VillaMix SP

Em 21 de dezembro, a partir das 13h, na Neo Química Arena

Ingressos a venda a partir de segunda-feira (7/10), no site da Eventim