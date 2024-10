Fagner faz Brasília borbulhar de amor em show de 50 anos de carreira

O músico que há anos fez de Brasília sua segunda casa, agora volta para essa parada da longa estrada. Fagner vem à capital para comemorar os 50 anos de carreira com o público que o ajudou a estourar nacionalmente. O cantor faz show no Centro de Convenções Ulysses, este sábado (5/10), às 21h30.

Fagner, conhecido por canções como Espumas ao vento, Borbulhas de amor, Revelação, Deslizes e Canteiros só teve a oportunidade de viver de música porque se mudou para Brasília nos anos 1970. Por aqui fez amigos que cita até hoje, como Ricardo e Roberto Torres; Clodo, Climério e Clésio; e Hygino Corsetti. Foi com uma canção de brasilienses, Revelação, de Clésio e Clodo Ferreira, que emplacou o primeiro sucesso radiofônico e foi daqui que saiu para o Rio de Janeiro.

Portanto, o carinho pela cidade é também pelo que sentiu que a cena local lhe proporcionou. Pelo abraço do público e o reconhecimento de um trabalho bem feito. "Tenho uma relação de afeto com Brasília, não fosse o festival do Ceub talvez minha história na música teria sido diferente", recorda o cantor, ao Correio Foi logo depois de vencer o prêmio principal do evento que Fagner conseguiu se lançar, nacionalmente, no Rio de Janeiro.

Porém, já não são mais os anos 1970. Fagner agora é uma figura consolidada no mercado e precisou de persistência para alcançar o status de integrante do primeiro time da música popular brasileira que tem atualmente. "Acho que minha paixão pela música, os importantes parceiros que construí ao longo da carreira e um público fascinante que me acompanha desde os primeiros festivais no Ceará, deixaram-me com confiança para seguir na estrada por tanto tempo", conta.

Esse trabalho de se manter pertinente e relevante foi tão bem-feito que o músico começou a dialogar com gerações distantes da dele. No entanto, isso nunca o assustou; afinal, ele sempre gostou de se atualizar. "Procuro conversar mesmo e com meus parceiros de diferentes gerações, certamente, eles influenciam nessa relação com novos ouvintes", acredita Fagner.

Dessa forma, o show tenta passear por um pouco por cada fase que faz o Fagner o artista que é. Dos sucessos absolutos às músicas do mais recente disco de inéditas Além desse futuro, lançado em 2023, após um hiato de 10 anos. Resumir 50 anos de carreira e influência é uma tarefa complexa. "Não é fácil, mas a gente tenta justamente pelos anos de estrada e este público que sempre me prestigiou", afirma o cantor.