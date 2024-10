Taguatinga sedia oficina de teatro neste fim de semana

No Mercado Sul, Taguatinga, o projeto Taguá em Cena - Oficina de teatro com André Araújo reuniu alunos e alunas das regiões administrativas do DF durante quatro meses, em busca de explorar as vivências dos participantes e as unir com técnicas da arte cênica. As histórias marcantes dos atores foram essenciais na construção da peça Taguá, que marca o ponto de encontro das mais diferentes personalidades. Dirigida por André Araújo, a montagem estará disponível para o público sábado e domingo (5 e 6/10), no Teatro Paulo Autran, às 19h. "É um espetáculo muito forte", adianta o diretor.

Destacado pela sua individualidade em colocar o ator como criador, o espetáculo brinca com diferentes linguagens como o rap e a poesia, para apresentar uma narrativa que abriga desde situações cotidianas até temas marcantes como a descoberta da sexualidade e a violência . "Eu já tinha experimentado criar uma dramaturgia a partir da história dos alunos uma vez, tinha sido muito bacana, mas eu me surpreendi completamente com as histórias que apareceram, realmente essa turma proporcionou um encontro mágico" afirma André Araújo, ao Correio. "A diversidade das histórias é a própria estrutura da peça. E é na dramaturgia que a gente vai achando onde é que elas se encontram, o que elas têm em comum"

A produção destaca a importância e a beleza das pessoas e das suas histórias, além do poder de transformação da arte.

Arte urbana

Durante este final de semana, a CCBB recebe o Solta o Play DJ na Arte Urbana, evento que promove a arte e a cultura urbana no Distrito Federal para o público juvenil. A programação terá rodas de conversa, apresentações de DJ e oficinas gratuitas de grafite, danças urbanas e DJ para os participantes.

Inspirados por projetos anteriores de Rubino Ramos, Solta o Play DJ busca transmitir mensagens e reflexões como a valorização da profissão de DJ, a aproximação dos artistas e do público, além da arte urbana como principal transformador social nas áreas periféricas de Brasília: "Por meio da cultura urbana, o jovem pode chegar aonde quiser, independentemente de onde veio", afirma Rubino Ramos, ao Correio. (LS)

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco