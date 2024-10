Peça canadense, 'In On It' será exibida neste fim de semana

O Teatro Royal Tulip será palco do espetáculo In On It neste fim de semana. Dirigida por Enrique Diaz, a peça é estrelada por Fernando Eiras e Emílio de Mello. A peça, que se tornou um sucesso nacional, comemora 15 anos desde a sua estreia.

Na obra, nada é o que parece. Cada cena revela novas camadas de uma trama envolvente e cheia de reviravoltas. A cada momento, o espectador se vê mais imerso nos dilemas, culpas e segredos que, talvez, sejam familiares. In On It permanece atemporal devido à capacidade de refletir as complexidades e contradições humanas. Com humor e profundidade, a apresentação examina a forma como as pessoas se relacionam e explora temas como amor, comunicação, poder e vulnerabilidade.

"Estamos encenando uma espécie de obra prima, que teve um longo processo de criação. Nosso trabalho é olhar para esse texto, é muito sofisticado, e colocar em cena com o máximo de humanidade", observa o diretor Enrique Diaz. Durante uma época em que estudava em Nova Iorque, Diaz viu In On It em um pequeno teatro na grande metrópole e se apaixonou: "Eu me interessei bastante pela peça como dramaturgia e como exercício de atuação, por ter uma produção mais simples, mas, ao mesmo tempo, elaborada em diferentes aspectos". Após conseguir os direitos autorais da obra canadense, trouxe a primeira exibição do espetáculo no Brasil.

A peça parte da premissa de duas perguntas: quem somos quando ninguém esta vendo? O que estamos escondendo de nós mesmos? Em uma história dentro da outra, o enredo desafia a percepção do que é real ou não. In On It aborda três diferentes realidades que se alternam e se relacionam: a peça, o espetáculo e o passado. A peça é uma adaptação do texto do dramaturgo canadense Daniel Macivor. O espetáculo é o presente, que consiste na discussão entre os dois personagens acerca da peça e seu desenvolvimento, enquanto o passado discute como a relação dos dois se iniciou e se desenrolou.

"Essa retomada foi emocionante para nós porque temos uma relação profunda com a peça e o público também. As pessoas viam novas camadas da obra cada vez que iam a uma exibição", destaca Enrique sobre a curta temporada em Brasília. Além de possibilitar que os espectadores relembrem da experiência, o diretor ressalta que é uma oportunidade para quem não teve contato antes assistir agora pela primeira vez.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco