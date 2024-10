Ale Sater está de volta a Brasília com turnê de novo disco solo

Nem deu para sentir saudade. Brasília pode cantar de novo com Ale Sater. Após a passagem dele no Festival Convida como frontman da banda Terno Rei, o cantor e compositor vem à cidade com a turnê do novo disco solo Tudo tão certo. Ele toca no domingo (13/10) às 21h, encerrando um final de semana que também terá Renato Enoch, Mortos com Odeon, Dennehy e Rafa Monte Rosa na Infinu.

"Eu já me sinto muito em casa na cidade", conta Ale Sater ao Correio. O cantor veio em seis oportunidades na última turnê do Terno Rei e apresenta pela primeira vez o disco novo da carreira solo na cidade. "Foi um acaso bacana de fazer dois shows seguidos e eu espero voltar mais vezes, por mim vou três ou quatro vezes por ano para a Brasília", afirma.

Ale traz a carreira solo turbinada pelo bom disco que disponibilizou no streaming em setembro. Antes, ele só tinha dois EPs, nos quais experimentou mais. Com o lançamento, ele acredita que encorpou o show e promete uma experiência nova. "Vai ser um show novo, mais completo, com repertório mais bem trabalhado. Vai ser bem legal, a galera vai gostar bastante", diz o artista que destaca o álbum mais recente. "Tem algo da minha maturidade nele".

Com a banda que fez a carreira, ele esgotou ingressos em diversas casas de tamanhos variados. Portanto, Ale sabe que parte dos fãs que irão para Infinu para ver "o vocalista da Terno Rei". Porém, o fato não intimida o cantor. "Quero fazer uma coisa tão legal para que mesmo que as pessoas não conheçam as músicas, entrem na onda", pontua.