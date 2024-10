Morre ator da série Barrados no Baile, Nicholas Pryor, aos 89 anos

O ator americano Nicholas Pryor, conhecido por sua participação em Barrados no Baile, morreu esta semana, aos 89 anos. A informação foi confirmada por amigos e familiares. Além da esposa, a atriz Christine Belford, o ator deixa uma filha e dois netos.

Ao jornal The Hollywood Reporter, Christine afirmou que Pryor morreu na segunda-feira (7/10) em decorrência de um câncer em casa, em Wilmington, Carolina do Norte. Na nota, enviada ao jornal, a atriz escreveu “Nicholas Pryor era extremamente grato por ter sido, por quase 70 anos, um ator profissional”.

Nas redes sociais, ator Jon Lindstrom lamentou a morte e descreveu Nicholas como um "amigo excepcional". "E ele era uma das pessoas mais engraçadas com quem você poderia esperar passar tempo com uma garrafa de bom vinho e uma ótima refeição. Vou sentir muito a falta dele", escreveu Jon.



Pryor construiu uma carreira extensa e esteve presente em diversas produções significativas, como Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu (1980). Além dos filmes Negócio Arriscado (1983), onde interpretou o pai de Tom Cruise, e Abaixo de Zero (1987). No seriado Barrados no Baile, Nicholas deu vida ao personagem Milton Arnold de 1994 a 1997.



O trabalho mais recente de Pryor nas telas foi na minissérie Falcão e o Soldado Invernal (2021). Outro papel de destaque em sua trajetória foi o professor Victor Collins nas séries General Hospital e Port Charles (1997-2003), que é um spin-off do show original.