Nova geração da MPB ganha destaque no Teatro dos Bancários

A nova MPB ocupa o primeiro plano da programação do Teatro dos Bancários neste fim de semana. O primeiro a se apresentar é Rodrigo Alarcon, nesta sexta-feira (11/10), às 20h. O cantor e compositor paulista de 32 anos chama atenção por suas composições versáteis, que brincam com a casualidade do dia a dia e o sentimentalismo. "Muitas pessoas quando vem falar da minha obra diz 'cara, você estava observando a minha vida, você escreveu pra mim'. E eu acho isso lindo," ressalta Alarcon, ao Correio.

Neste ano, Rodrigo Alarcon conquistou ainda mais o público brasileiro com a música de 2019, Apesar de Querer, como tema da novela Mania de Você: "Ter a minha música como tema de uma novela das 21h, em um trabalho independente, com uma gravadora independente, sabendo que a gente conseguiu cavar isso na unha, é emocionante."

Canção da esperança

Amanhã e domingo quem ocupa o palco é o multi instrumentista Marcos Almeida, nascido em Belo Horizonte. Em 2014, anunciou sua saída do grup Palavrantiga e lançou seu primeiro single de carreira solo, Biquini de Natal, que marca seu espaço na MPB: "Descobri que quanto mais artista eu for, mais espiritual serei. O maior aprendizado nesses primeiros anos de carreira foi a expansão dessa consciência: a canção é uma obra do espírito." afirma Marcos, em entrevista ao Correio.